Unul dintre regizorii care a marcat milioane de români cu capodoperele sale a fost găsit MORT

Joel Schumacher, regizor al filmelor „St. Elmo’s Fire”, „The Lost Boys”, „Batman Forever” și “Batman and Robin” a murit luni în New York, după o luptă de un an cu cancerul. Avea 80 de ani, anunță CNBC, potrivit… [citeste mai departe]