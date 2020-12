Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat astazi la inchiderea campaniei „O padure cat o țara”. El a anunțat ca s-au plantat 50 de milioane de puieți in aceasta campanie, rezultatul fiind unul notabil. „Nu suntem la o acțiune formala, suntem la o acțiune practica - plantam paduri! O „O padure…

- Intrebat despre o potentiala suspendare a presedintelui Iohannis, idee sustinuta recent de reprezentantii AUR, Ciolacu a respins o astfel de ipoteza in contextul actual generat de pandemia de COVID-19."Tind cont de context actual, nu cred ca ar trebui ca o criza politica de asemnea dimensiuni sa fie…

- Deputatii israelieni au adoptat, in cadrul unui vot preliminar miercuri dupa-amiaza, o motiune a opozitiei pentru dizolvarea parlamentului si convocarea de noi alegeri legislative, informeaza AFP potrivit Agerpres. Motiunea a obtinut 61 de voturi pentru, inclusiv din partea lui Benny Gantz, partenerul…

- Benny Gantz, partenerul de guvernare al lui Benjamin Netanyahu, a anuntat ca voteaza miercuri in favoarea unei motiuni a opozitiei in vederea dizolvarii Parlamentului si organizarii unor noi aegeri, relateaza AFP potrivit news.ro. Partidul Albastru Alb (centru) ”voteaza in favoarea dizolvarii…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, anunta cinci „promisiuni” pe care formatiunea politica pe care o conduce le face „inca din prima zi” in care va avea puterea politica. Printre altele, Ponta vorbeste despre un venit minim de criza, scutiri de taxe si impozite pentru companiile care raman in…

- Igor Dodon a declarat, in aceasta seara la postul de televiziune NTV Moldova, ca dispune de dovezi ca alegatorii din diaspora au fost transportați organizat la secțiile de votare. Candidatul la funcția de președinte al țarii susține ca in turul intii de scrutin a fost o surpriza participarea masiva…

- In ziua alegerilor prezidențiale, 36 autobuze antrenate in deservirea curselor regulate in trafic interraional, 5 autobuze care efectuau curse ocazionale și in cont propriu, 51 de autoturisme care efectual transport in scopuri personale și 18 unitați de transport care activau in regim de taxi au fost…

- Șeful statului, Igor Dodon, spune ca declarațiile despre eventuale falsificari și incalcari, in special in secțiile de vot destinate alegatorilor din stanga Nistrului, sunt lipsite de temei. Opoziția afirma ca alegatorii din regiune ar merge sa voteze, contra unor sume de bani.