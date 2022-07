Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, care a susținut declarații in timpul unei calatorii in Rwanda, a declarat ca anularea de catre Curtea Suprema a SUA a hotararii Roe Vs. Wade – hotararea istorica din 1973 care a legalizat avortul la nivel național in Statele Unite – este „un mare pas inapoi”. CITEȘTE…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat asupra „oboselii crescande” in legatura cu razboiul din Ucraina si a declarat ca orice concesie facuta presedintelui rus Vladimir Putin ar fi un „dezastru”, transmite The Guardian. Johnson a promis ca Marea Britanie va fi „ferma” in sustinerea ucrainenilor…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca a convenit noi acorduri cu Suedia și Finlanda pentru a consolida securitatea europeana, angajandu-se sa sprijine forțele armate ale ambelor țari in cazul in care acestea vor fi atacate. Acordurile, descrise de Marea Britanie ca fiind „o schimbare radicala…

- Peste 250 de migranți care incercau sa traverseze Canalul Manecii la bordul a șapte ambarcațiuni au fost interceptați duminica, 1 mai, de catre forțele de frontiera britanice și au fost aduși in portul Dover, a anunțat Ministerul britanic al Apararii. Primele ambarcațiuni cu adulți și copii mici au…

- Premierul britanic Boris Johnson și-a pus pe cap un turban in timp ce a vizitat un templu hindus in statul Gujarat din nord-vestul Indiei. Johnson a fost intampinat in fața templului inainte de a i se infașura capul in coafura tradiționala hindusa. Anterior, el a declarat ca Marea Britanie spera sa…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca relația dintre Marea Britanie și India nu a fost atat de puternica și buna cum e in prezent. „Acesta este un moment cred ca foarte prielnic de a ne declara relația și prietenia cu India”, a declarat Johnson, dupa ce a avut parte de o primire ceremoniala…

- Reuniunile organizate la sediul guvernului britanic in timpul crizei COVID s-au lasat cu amenzi și chiar cu scuze din partea premierului Boris Johnson, care și-a recunoscut „greșeala”. La o saptamana dupa ce a fost amendat de poliție, Boris Johnson spune ca nu știa ca petrecerea organizata in iunie…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a fost sambata la Kiev, unde a avut o intalnire cu Volodimir Zelenski. Deplasarea s-a facut in semn de solidaritate, iar premierul britanic va anunta un nou pachet de sprijin pentru Ucraina. Premierul britanic, Boris Johnson, este, sambata, la Kiev, unde are o intalnire…