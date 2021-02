Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de manifestanti si-au instalat tabara in noaptea de joi spre vineri in fata Parlamentului armean pentru a cere demisia prim-ministrului Nikol Pasinian, criticat pentru infrangerea in razboiul din toamna anului 2020 in Nagorno-Karabah, relateaza vineri France Presse, potrivit AGERPRES.…

- Premierul armean Nikol Pasinian a denuntat joi o tentativa de lovitura militara si l-a demis pe seful Statului Major, dupa ce comandamentul armatei a cerut demisia guvernului sau, relateaza AFP si EFE. "Consider ca declaratia Statului Major este o tentativa de lovitura de stat militara. Ii invit pe…

- Forțele armate din Armenia au cerut demisia premierului Nikol Pashinyan și a guvernului sau printr-un comunicat transmis joi, potrivit agenției ruse Interfax. Pashinyan spune ca în țara are loc o lovitura de stat și a cerut suporterilor sai sa se strânga în centrul capitalei…

- Forțele de ordine din Moscova le-au transmis celor care fac 14 ani un mesaj special de ziua lor - o detaliere a infracțiunilor care îi pot duce la închisoare, scrie Moscow Times.”Ai facut 14 ani? Felicitari!”, spune o polițista în uniforma ce ține un tort cu lumânari,…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Anca Dragu si Ludovic Orban, participa, duminica, la evenimentele desfasurate cu prilejul aniversarii a 162 ani de la Unirea Principatelor Romane. Ludovic Orban va fi prezent la manifestarile organizate la Focsani, care vor incepe in jurul orei 12,45.…

- Mii de armeni, in frunte cu prim-ministrul Nikol Pashinyan, au defilat sambata la Erevan in memoria victimelor conflictului cu Azerbaidjan pentru controlul asupra Nagorno-Karabah, regiune separatista azera, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Armenia a intrat sambata in trei zile de…

- Circa 1.000 de persoane care cereau autoritatilor sa actioneze pentru a-i gasi pe soldatii armeni disparuti in timpul conflictului din Nagorno-Karabah au manifestat duminica la Erevan, dupa o precedenta manifestatie sambata a rudelor soldatilor la Stepanakert, capitala enclavei, relateaza AFP preluat…