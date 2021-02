Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au cerut organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe tema situatiei din Myanmar, la o saptamana de la lovitura de stat militara din aceasta tara, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, potrivit Agerpres.…

- Avand in vedere faptul ca toate persoanele care vin in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord intra in carantina pentru 14 zile, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a transmis ca sunt anumite categorii. Este vorba de excepția celor prevazute la articolul 3, aliniatul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința din 3 ianuarie 2021, Hotararea numarul 1 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe langa actualizarea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, la data de 3 ianuarie, o noua hotarare prin care a fost aprobata lista țarilor/ zonelor/ teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe langa actualizarea…

- Lista țarilor din „zona galbena”. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din aceste state trebuie sa intre in carantina pentru 14 zile, potrivit HOTARARII nr. 1 din 03.01.2021. Astfel, incepand de luni, ora 19.00 se permite…

- Toate persoanele care sosesc in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord incepand de maine, 4 ianuarie 2021, au obligația prezentarii la intrarea in țara a certificatului unui test negativ, rapid antigenic sau RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de…

- Premierul britanic Boris Johnson a spus ca referendumurile ar trebui sa aiba loc doar o data pe generație, aceasta declarație fiind data când a fost întrebat despre un nou scrutin pe tema independenței Scoției, transmite Reuters. ”Singurul lucru pe care vreau sa-l spun, ținând…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, astazi, suspendarea zborurilor din si catre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pentru o perioada de 14 zile, precum si introducerea celor doua tari pe lista statelor pentru care se instituie carantina asupra persoanelor care sosesc in Romania,…