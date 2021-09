Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a cerut miercuri SUA "sa actioneze" pentru a solutiona criza migrantilor in curs, relateaza AFP. SUA "s-au angajat sa investeasca 4 miliarde, 2 miliarde in America centrala si 2 miliarde in Mexic. Nimic nu s-a intamplat, nimic. S-a vorbit destul,…

- Aproape un om din trei nu avea anul trecut acces la o alimentatie adevata, iar Statele Unite se angajeaza sa atraga parteneri pentru a combate malnutritia, a afirmat Biden in discursul sau de la adunarea anuala a liderilor mondiali,. ”In acest scop, Statele Unite se angajeaza sa aloce 10 miliarde de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul indian Narendra Modi au discutat marti, in plina criza a submarinelor australiene, si si-au reafirmat vointa "de a actiona in comun intr-un spatiu indo-pacific deschis si incluziv", a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP. Seful statului "a reamintit…

- Alianta Nord-Atlantica a estimat - duminica - ca este "mai urgent ca oricand" sa se gaseasca o solutiei politica conflictului din Afganistan, relateaza France Presse, conform AGERPRES. "Sustinem eforturile afganilor pentru a gasi o solutie politica conflictului, ceea ce este mai urgent decat oricand",…

- Jurnalistul Ion Cristoiu afirma ca scandalul creat in jurul premierului Florin Citu, in urma dezvaluirilor ca a facut inchisoare in America acum 20 de ani, ar putea fi consecinta unei incercari de retragere a acestuia din cursa pentru sefia PNL. Cristoiu a spus, in emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”,…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a respins luni orice abordare ''interventionista'' asupra situatiei din Cuba, dupa recentele manifestatii antiguvernamentale istorice din aceasta tara, si s-a oferit sa trimita ajutoare umanitare, relateaza AFP si Reuters. Mexicul ''poate ajuta…

- Organizația PSD București atrage atenția asupra situației de criza in care se afla Societatea de Transport București, situație generata de deciziile de subfinanțare luate de primarul Capitalei, Nicușor Dan, care afecteaza deja calitatea muncii lucratorilor STB și care vor produce in scurt timp efecte…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat intr-un interviu acordat revistei Elle ca vede o societate care pune 'progresiv' accentul pe rasa, apreciind ca 'logica discriminarii distruge totul', intrucat aceasta trimite 'pe fiecare la identitatea sa', relateaza joi AFP. 'Sunt de partea…