- Nevoia de medici de familie in sistem este in acest moment acuta. In peste 400 de localitati din mediul rural nu exista medic. In momentul de fata, in contract cu CNAS sunt in jur de 9700 de medici de familie. Ar fi nevoie insa de inca cel putin 4000 de medici in acest moment in sistem, spune Dr.…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania si presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania au explicat, pentru Libertatea, de ce nu sunt de acord cu propunerea Ministerului Sanatatii privind coplata in spitalele de stat. Pacientii asigurati in sistemul medical de stat ar…

- Constatand importanța demararii proiectului de inființare a unor centre de permanența in vederea degrevarii Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau, care se confrunta cu o avalanșa de pacienți, din intreg județul, in multe cazuri nefiind vorba de urgențe medicale, coroborat cu un deficit…

