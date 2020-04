Criză în piața muncii: Cum poți să fii un manager bun și un lider pentru echipă, în momente economice dificile Criza actuala, generata de raspandirea coronavirusului și declinul economic, pune multe presiuni pe managerii din companii, care sunt puși in situația de a schimba modul de lucru al echipelor peste noapte și de a lua rapid masuri pentru a asigura continuitea businessului. Toate acestea au venit peste noapte, iar aceștia au trebuit sa se adapteze din mers. Iata care sunt cele mai bune idei pentru a fi un manager de succes in perioada de criza. ”Aș indrazni sa spun ca a produs destul de multe schimbari, a pus multe presiuni pe manageri (criza actuala - n.red). Aproape de pe o zi pe alta… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza coronavirus a paralizat economia din intreaga lume. Și, cum toate au un preț, a nu face nimic in aceasta perioada are un cost. Mare. In afara de costurile evidente (stocurile de materiale și produse finite, amortizarile, etc) mai exista costuri ascunse, de care orice CEO ar trebui sa țina cont.…

- Economia la turație mica, scoasa din viteza dar continuand sa funcționeze chiar și moderat in condițiile date, reprezinta soluția depașirii perioadei de criza in condiții care sa ne permita ulterior o revenire economica, fara pierderi substanțiale. Reprezentanții CONAF spun ca este momentul sa ne concentram…

- Economia la turație mica, scoasa din viteza dar continuand sa funcționeze chiar și moderat in condițiile date, reprezinta soluția depașirii perioadei de criza in condiții care sa ne permita ulterior o revenire economica, fara pierderi substanțiale. Reprezentanții CONAF spun ca este momentul sa ne concentram…

- Organizația Internaționala a Muncii a anunțat ca vor fi pierdute 25 de milioane de locuri de munca, in timp ce economiștii estimeaza ca șomajul va crește cu 4,6% in SUA și cu 8,3% in zona euro pana la sfarșitul anului viitor, sunt concluziile unei analize publicate de “Bloomberg”. Potrivit “Bloomberg”,…

- Cei mai mulți angajatori au decis sa-și protejeze angajații pe perioada crizei sanitare, trimițandu-i in șomaj tehnic. O cincime dintre deciziile din piața muncii i-au lasat insa pe romani fara venituri. Ministrul finațenlor susține ca guvernul e pregatit sa plateasca un milion de angajați in șomaj…

- Piata muncii este foarte afectata și schimba complet paradigma de pana acum. Site-urile de recrutare abunda in oferte de locuri de munca la domiciliu, iar angajații, sceptici pana acum cateva luni, aplica in numar mare la ele.

- Psihologul Catalina David ne ghideaza cum sa trecem cu calm și echilibru de perioada de izolare din cauza coronavirusului. Sa stai intre patru pereți te poate scoate din minți. Specialistul ne-a explicat la Interviurile Libertatea ca avem nevoie de un program, de disciplina, de un plan de dezvoltare…

- Piata muncii din Romania a ajuns extrem de competitiva, iar pentru a recruta si a pastra oamenii talentati trebuie sa exista o oferta atractiva din mai multe puncte de vedere, deoarece pachetul salarial nu mai este factorul decisiv in alegerea unui angajator, a declarat, pentru News.ro, Andrei Romanescu,…