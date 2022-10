Stiri pe aceeasi tema

- Cina la lumina lumanarii. Este soluția testata de proprietarii de restaurante din Bruxelles care incearca sa faca astfel fața facturilor tot mai mari la curent și gaz. Bucatarii gatesc pe gratar, iar clienții iau masa intr-o atmosfera romantica, scrie euronews.ro.

- Ora de iarna 2022. De ce nu se mai schimba ora, decizia a venit de la Bruxelles inainte de criza energetica In fiecare an, primavara și toamna, ne mișcam ceasurile inainte și inapoi cu o ora. Trecerea la ora de iarna va avea loc in Europa duminica, 30 octombrie 2022, la ora 3 a.m., moment in care ne…

- Se apropie de 500 de miliarde de euro, pe masura ce guvernele din regiune cauta sa atenueze impactul cresterii explozive a preturilor, conform celor mai noi estimari ale think-tank-ul Bruegel, cu sediul in Bruxelles. Cele 27 de state membre UE au alocat pana acum 314 miliarde de euro pentru a amortiza…

- Țara noastra continua sa se alature deciziilor europene in toate eforturile de gestionare a consumului de energie, de descurajare a tendinței de creștere nejustificata a prețurilor și de diversificare a surselor de energie, a declarat premierul Nicolae Ciuca, in cadrul Romanian International Gas Conference…

- O saptamana frenetica: miniștrii europeni au parut sfidatori in timp ce se intalneau la Bruxelles pentru a delibera asupra planurilor menite sa opreasca creșterea prețurilor la energie. „Vom invinge”, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, chiar daca ne așteapta „o iarna dificila”.In…

- Creșterea facturilor la gaze și energie electrica risca sa provoace pagube economice și politice in intreaga UE, iar presiunea pentru ca blocul comunitar sa acționeze este din ce in ce mai mare.Ambasadorii țarilor din blocul comunitar se intalnesc miercuri, iar miniștrii energiei se vor reuni vineri…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat joi, 5 septembrie, ca va solicita, la Bruxelles, decuplarea pretului gazului natural de pretul la energia electrica. Virgil Popescu a subliniat ca gazul rusesc da semnalul de pret in toata Europa. Virgil Popescu vrea decuplarea pretului gazului natural de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va avea in cursul dupa-amiezii de luni o discutie prin videoconferinta cu cancelarul german Olaf Scholz despre criza energetica si solidaritatea europeana pentru a face fata acestei situatii, a anuntat Palatul Elysee,