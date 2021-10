Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea costurilor carburanților in Europa evidențiaza riscurile serioase ale tranziției energetice impulsive și a atitudinii neglijente fața de energia tradiționala, potrivit lui Igor Sechin, șeful gigantului petrolier de stat rus Rosneft.

- Europa se confrunta cu o criza fara precedent a preturilor, iar lectia pe care trebuie sa o invatam este ca, in aceste momente, cooperarea intre statele comunitare este esentiala, a declarat George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, in cadrul unei conferinte de profil, conform agerpres.…

- Preturile spot ale gazelor au crescut in acest an in Europa de cinci ori, fata de aceeasi perioada a anului trecut, cererea globala depasind oferta in timp ce economiile isi revin din blocajele provocate de pandemia de coronavirus. Acest fapt a facut ca unuii producatori de ekectricitate sa inceapa…

- Criza energiei din China s-a agravat vineri, preturile carbunelui atingand niveluri record, racirea vremii si cresterea preturilor gazelor facand ca marile companii energetice sa caute contracte pe termen lung cu furnizori americani. In Uniunea Europeana, liderii urmeaza sa decida saptamana viitoare…

- Inchiderile temporare ale unor fabrici de ingrasaminte din Europa, din cauza cresterii explozive a pretului gazelor naturale, ar putea sa se transforme in inchideri permanente, a avertizat miercuri o organizatie care reprezinta interesele producatorilor de ingrasaminte, transmite Bloomberg. Gazele…

- Frontiera crizei energetice din Europa se deplaseaza spre nord, iar stocurile de apa din ce in ce mai mici agraveaza situația in regiunea nordica a continentului, scrie Bllomberg. In septembrie, prețurile energiei electrice in țarile nordice au fost de cinci ori mai mari decat in urma cu un…

- China se confrunta cu o puternica criza energetica, deoarece lipsa de aprovizionare cu carbuni, inasprirea standardelor ecologice in ceea ce privește emisiile de carbon și cererea puternica din partea producatorilor și a industriei au impins prețurile carbunelui la niveluri

- Prețurile crescande ale gazelor sunt costul incercarii de trecere la surse regenerabile de energie, a avertizat influentul secretar general al OPEC, Mohammed Barkindo. Prețurile globale ale gazelor s-au triplat in acest an – o unda de șoc care a lovit și Europa, miniștrii energiei din bloc discuta acum…