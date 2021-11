Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de securitate poloneze au folosit tunurile de apa asupra migranților care au aruncat cu pietre, la granița cu Belarus, unde mii de persoane s-au adunat in incercarea de a ajunge in Uniunea Europeana, arata imagini video difuzate marți de autoritați, relateaza Reuters. Criza a determinat…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a asigurat marti ca doreste sa evite ca actuala criza a migrantilor de la frontiera cu Polonia, pe care este acuzat ca a orchestrat-o, sa degenereze in confruntare cu vecinii sai europeni, si ca i-a propus cancelarului german Angela Merkel, cu care a discutat…

- Statele Unite au anuntat luni ca pregatesc noi sanctiuni impotriva Belarusului, „in coordonare cu Uniunea Europeana”, pentru a denunta exploatarea inumana a fluxurilor migratorii. Ministrii de externe din Uniunea Europeana au convenit luni asupra aplicarii unor noi sanctiuni impotriva Belarusului, in…

- Uniunea Europeana a convenit, luni, sa intensifice sancțiunile impotriva Belarusului. Țara este acuzata ca a orchestrat criza migranților, cu aproximativ 4.000 de persoane blocate in padurile inghețate de la granița sa cu Polonia.

- Țarile occidentale și-au dat arama pe fața in situația cu migranții blocați la granița Belarus-Polonia, a declarat președintele bielorus Aleksandr Lukasenko intr-un interviu cu Igor Korotchenko, redactor-șef al publicației lunare ruse Apararea Naționala. „Ești surprins pentru ca ai crezut…

- Peste 100 de migranti ilegali ajung in Germania in medie in fiecare zi dupa ce au trecut prin Polonia dinspre Belarus, a anuntat vineri politia germana, potrivit agentiei DPA. De la inceputul lunii noiembrie au fost inregistrate in Germania in total 1.488 de intrari ilegale dinspre Belarus,…

- Romania va avea o crestere economica de 7,0% in 2021 si de 4,8% in 2022, conform estimarilor Fondului Monetar International (FMI), iar inflatia ar putea atinge nivelul de 4,3% anul acesta, urmand sa scada la 3,4% anul viitor. Conform proiectiilor prezentate in raportul privind „Perspectivele Economice…

- Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza ca preturile record ale energiei sa se incheie in curand, analistii din sectorul energetiei avertizand ca nervozitatea pietei va persista probabil pe tot parcursul iernii. Pretul gazelor naturale cu livrare in octombrie a urcat miercuri la un nivel record de…