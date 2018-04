Stiri pe aceeasi tema

- Criza de citostatice din tara se resimte si la Iasi. Institutul Regional de Oncologie Iasi (IRO) nu mai are pe stoc bleomicina, citostatic folosit pentru tratamentul bolnavilor cu cancere localizate la nivelului capului, gatului colului uterin si organelor genitale. Produsul lipseste din motive birocratice,…

- Executivul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina.

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Pana in prezent,…

- O analiza efectuata de Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private arata ca masura majorarii salariilor din domeniu va produce grave dezechilibre. Fara a nega necesitatea majorarilor salariale din sistemul public de Sanatate, ba chiar salutand aceasta inițiativa, președintele organizației…

- Institutul Regional de Oncologie Iasi a lansat astazi proiectul dedicat pregatirii personalului medical implicat in prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului. Valoarea totala a proiectului este de 13.1 milioane de lei, iar implementarea acestuia se va desfasura pe parcursul a 3 ani. Conducerea…

- Compania Nationala "Unifarm" S.A. a informat Ministerul Sanatatii ca in cursul acestei dimineti au intrat in tara si urmeaza sa fie distribuite catre spitale un numar de o mie de doze de IGVena. De asemenea, in cursul acestei saptamani, C.N. "Unifarm" S.A. a anuntat ca va primi alte 600 de flacoane…

- Conducerea spitalului din Targu Jiu promite sa incheie contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru ca aparatele nefunctionale din unitatea medicala sa fie folosite. Mai multe aparate zac in cabinetele medicilor. Nu sunt folosit...

- Primarul Pitestiului, Cornel Ionica, impreuna cu viceprimarii Sorin Apostoliceanu si Laurentiu Zidaru, a susținut astazi o conferința de presa in care a prezentat pe larg proiectul de buget pentru anul in curs. Din totalul de 332.739.000 de lei, 287.215.000 lei sunt venituri proprii. Nivelul cheltuielilor…