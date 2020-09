Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat vineri gata sa se intalneasca cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis daca vede semne de "bune intentii" din partea sa in criza care opune cele doua tari in Mediterana de Est, relateaza AFP.



Declaratiile lui Erdogan au loc in contextul in care tensiunea este la apogeu intre cele doua tari din cauza exploatarilor de zacaminte de gaz in apele revendicate de ambele state.



Un nou episod s-a derulat vineri, odata cu convocarea ambasadorului Greciei in Turcia de catre Ministerul de Externe de la Ankara, dupa publicarea de ziarul…