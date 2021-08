Stiri pe aceeasi tema

- Politica de aparare a Germaniei dupa caderea Afganistanului sub controlul talibanilor a fost unul dintre subiectele care au dominat prima dezbatere televizata intre principalii trei candidati la postul de cancelar dupa ce Angela Merkel isi va incheia mandatul, relateaza DPA. Cu patru saptamani…

- Campania electorala din Germania, care va decide cine va fi înlocuitorul Angelei Merkel, s-a intensificat duminica, dupa ce un sondaj de opinie a aratat ca partidul social democrat si-a marit avansul fata de conservatori, transmite Reuters, potrivit News.ro. Sprijinul pentru SPD a crescut cu doua…

- Partidul Social-Democrat (SPD) se claseaza pe primul loc in preferintele de vot inaintea scrutinului parlamentar programat in septembrie in Germania, devansand pentru prima data in ultimii 15 ani Uniunea Crestin-Democrata (CDU), informeaza postul german N-TV. Conform unui sondaj efectuat de Institutul…

- Liderii europeni au vorbit deja despre nevoia de a formula un plan de a raspunde situației din Afganistan care ar putea declanșa o noua criza a refugiaților asemanatoare celei care a zguduit blocul comunitar în 2015, relateaza CNBC. Scenele haotice de la începutul saptamânii,…

- Infrastructura rutiera din Germania suferit daune de circa 2 miliarde de euro ca urmare a dezastrelor naturale care au afectat țara. Doar repararea distrugerilor la calea ferata si în gari ar costa circa 1,3 miliarde de euro, potrivit calculelor facute de ministerul transporturilor german.…

- Armin Laschet, principalul candidat la postul de cancelar al Germaniei, in locul Angelei Merkel, respinge atat cresterea taxelor, cat si o relaxare fiscala, in contextul in care tara isi revine din cea mai grea perioada a pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. Laschet este liderul Uniunii…

- Reconcilierea economiei cu ecologia va fi obiectivul principal al viitorului guvern german, a afirmat presedintele Uniunii Crestin-Democrate (CDU) germane, Armin Laschet, un favorit la succesiunea cancelarului Angela Merkel, transmite duminica dpa. Obiectivul trebuie sa fie o tara industrializata…