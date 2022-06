Criză de ciobani în nordul Moldovei. Fermierii aduc oieri din Bangladesh In nordul extrem al Moldovei, fermierii se plang de o criza de ciobani, fara precedent. Multi ajung sa sacrifice din animale fiindca nu are cine sa le mulga sau sa le ingrijeasca. Desi li se ofera salarii de cateva mii de lei, tinerii din sate fug de ciobanie ca dracul de tamaie. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

