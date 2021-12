Romania a ramas fara cartofi in prag de Sarbatori, la acest moment, stocurile fiind aproape de zero, dupa ce vremea defavorabila din acest an a redus producția undeva la jumatate, fața de 2020. In județul Covasna, de exemplu, cea mai importanta zona pentru aceasta cultura, producția a ajuns, in 2021, la minimul istoric, adica la 50%, raportat la anul trecut, susține Romulus Oprea, presedintele Federatiei Nationale “Cartoful” din Romania. ‘’Anul trecut, au fost producții bune, problema a fost ca prețurile de vanzare s-au situat sub cele de cost, vorbeam de 40-50 de bani pe kilogram la poarta fermei.…