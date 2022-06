Stiri pe aceeasi tema

- Criza alimentara mondiala declansata de razboiul din Ucraina va ucide milioane de oameni, facand ca populatii ample sa devina mai vulnerabile la bolile infectioase, cu riscul de a declansa astfel o noua criza sanitara, a avertizat directorul executiv al Fondului Global pentru Combaterea SIDA, tuberculozei…

- Explozia acestei bombe cu ceas se va propaga din continentul cel mai vulnerabil: Africa. Creșterile abrupte ale prețurilor internaționale la alimente și carburanți de la invazia rusa in Ucraina au facut ca alte milioane de africani sa se confrunte cu foametea și insecuritatea alimentara in acest an,…

- Uniunea Europeana (UE) a anuntat marti ca doreste sa mobilizeze 600 de milioane de euro suplimentari pentru a ajuta tarile din Africa, Caraibe si Oceanul Pacific sa depaseasca criza alimentara provocata de razboiul din Ucraina, informeaza AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Aflate inca sub șocul pandemiei, America Latina si Caraibe sunt acum amenintate de inflație și criza alimentara, drept consecinte ale razboiului din Ucraina, avertizeaza Programul Alimentar Mondial (PAM). Numarul persoanelor din regiune care sunt in pericol sa nu mai aiba ce manca ar putea crește de…

- ONU a avertizat ca milioane de oameni ar putea fi afecatati de saracie daca conflictul din Ucraina continua. In principal, America Latina si Caraibe sunt amenintate de o criza alimentara, a transmis marti Programul Alimentar Mondial (PAM), relateaza Agerpres, citand AFP.

- Tot comertul maritim in porturile ucrainene a fost oprit din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, potrivit informatiilor americane recent declasificate. Marfa critica de export pentru Ucraina se afla blocata in porturi, ceea ce ar putea duce la o criza alimentara globala, transmite CNN. Rusia a instituit…

- Insecuritatea alimentara acuta a afectat aproape 40 de milioane de persoane in plus in 2021, ajungand la aproape 200 de milioane, din cauza unor conflicte si crize climatice si economice, atrage atentia miercuri ONU intr un raport privind crizele alimentare, care nu ia in considerare razboiul din Ucraina,…

- Rusia a blocat toate porturile și rutele comerciale prin care se exporta cereale ucrainene in intreaga lume. Milioane de tone de cereale raman blocate in porturile ucrainene, iar astfel de acțiuni ale Rusiei duc inevitabil la o criza alimentara in lume.