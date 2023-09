Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Boloca a refuzat sa mai joace pentru naționala Romaniei, iar acum impresioneaza in Serie A in tricoul lui Sassuolo. Fotbalistul a fost integralist in victoria cu Juventus (4-2), iar presa din Italia a avut numai cuvinte de lauda la adresa sa.

- Dupa ultimele acuze aduse la adresa lui Istvan Kovacs, șeful FRF sare in apararea lui și spune ca merita sa fie delegat la orice partida din prima divizie a Romaniei. Implicat intr-o serie de polemici de arbitraj și acuzat ca i-ar avantaja pe cei de la CFR Cluj, Istvan Kovacs trebuie sa dea o serie…

- AS Roma a reușit scorul etapei a patra din Serie A. Formația antrenata de Jose Mourinho a surclasat-o pe Empoli, scor 7-0, intr-un meci in care Razvan Marin a fost rezerva neutilizata pentru oaspeți.

- Sorin Carțu, fostul președinte de la Universitatea Craiova, l-a criticat in termeni duri pe Jasmin Kurtic (34 de ani), mijlocașul echipei oltene. Fostul mare atacant l-a urmarit pe Kurtic dupa transferul la Universitatea Craiova și nu e impresionat. Prestația solvenului din meciul pierdut cu FCSB, 0-3,…

- Portarul echipei Frosinone, Stefano Turati, a fost suspendat pentru un meci din Serie A dupa ce a pronuntat „o expresie blasfematoare” in timpul partidei din prima etapa de campionat, a anuntat marti Liga italiana de fotbal, citata de AFP.

- Aradeanul Dennis Man are parte de un debut de sezon foarte bun la Parma, echipa italiana din Serie B. A marcat in amicalul cu spaniolii... The post Zece milioane de euro pentru Dennis Man! Parma a refuzat o prima oferta appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Scandalul iscat de votul Austriei, referitor la aderarea Romaniei la Schengen, a generat un val imens de critici la adresa statului austriac, ulterior ieșind la iveala parte din motivele acestei decizii. Una din marile publicații occidentale spune ca, de fapt, Austria este unul dintre ”idioții utili…

- Atacantul brazilian Neymar, care nu traverseaza cel mai bun moment al sau la Paris Saint-Germain, ar fi vrut sa revina la fostul sau club, FC Barcelona, in aceasta vara, dar s-a lovit de refuzul conducatorilor si staff-ului tehnic al campioanei en titre a Spaniei, informeaza presa catalana, potrivit…