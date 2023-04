Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ani de zile a stat in chirie, 2022 a fost anul in care Sore s-a mutat in casa visurilor sale alaturi de frumoasa sa fiica. Cantareața a facut declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre locuința in care locuiește deja de cateva luni alaturi de Erin și despre cum s-au acomodat cele…

- In urma cu aproape doi ani, cantareața de muzica populara Ornela Pasare avea sa anunțe ca s-a casatorit in mare secret cu noul ei partener. Vedeta și-a refacut viața, iar artista vorbește la superlativ de barbatul care astazi o face cea mai fericita. Intr-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Ornela…

- Andra Gogan se bucura de titlul de cea mai urmarita femeie din Romania. Celebra vloggerița are 10,6 milioane de fani pe TikTok și 1,76 de abonați pe YouTube. Artista a facut declarații emoționante, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Adda este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Vedeta a reușit și pe planul profesional sa iși depașeasca limitele, dar și pe planul personal sa iși atinga scopurile. Putem spune ca Adda este o femeie implinita. Cantareața este foarte activa pe rețelele sociale, acolo unde posteaza zilnic…

- Nascut in Bosnia-Herțegovina, a jucat la Dinamo Zagreb, Lokomotiv Zagreb, FK Sarajevo, HNK Rijeka și echipele elvețiene FC Sion și FC Moutier de-a lungul unei cariere de 12 ani, scrie realitateasportiva.net. Dar renumele și l-a facut ca tehnician. El a condus Croația in sferturile CE din 1996, dar a…

- Marți, 7 februarie, Delia implinește 43 de ani. Fanii au sarbatorit-o chiar la miez de noapte. Cunoscuta cantareața din Romania pare ca se bucura la maximum de viața. Ce s-a aflat recent despre planurile sale de viitor. Devine urmatoarea vedeta de la „America Express”? „E foarte important cu cine mergi”,…

- Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan pozeaza intr-o familie fara probleme și fericita, chiar daca soțul intrepretei de muzica populara a confirmat divorțul. Aceștia se afla in vacanța, in Maldive. Situația este incerta in cuplul celor doi. In urma cu doar cateva zile, Rareș Ciciovan anunța divorțul de…