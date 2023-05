Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-a bucurat fanii in ultima vreme cu piese precum ”Singuratic (Introducere)”, ”Abonat” sau ”Do Re Mi”, Tecsan a lansat o noua colaborare muzicala. Aceasta este impreuna cu Cortes iar piesa se numește ”Made in CHINA”. Indragostit iremediabil de muzica, Tecsan revine in atenția fanilor impreuna…

- Deniz Cem lanseaza “Ask Kalbime”, in colaborare cu Sprint Music, o super piesa de dragoste inspirata din trecutul sau și din relațiile pe care le-a avut. Artistul de origine turca este foarte iubit in Turcia și are piese de succes care ajung imediat in topurile de specialitate. “Ask Kalbime” inseamna…

- Cea mai noua colaborare muzicala vine de la un cuplu de artiști la care nu s-a gandit nimeni ca ar putea scoate o piesa frumoasa impreuna. Este vorba de Simona Nae și Luis Gabriel care au parte de o intalnire muzicala speciala pentru piesa “Floare de NU MA UITA”! Videoclipul este pe masura iar duetul…

- Indragostit de muzica de peste 20 de ani, Cristian Topuzu din Alexandria a lansat o piesa care se numește ”Asculta-ți inima”. Melodia beneficiaza și de un videoclip interesant cu o super poveste pe care o puteți urmari in continuare. Mereu inconjurat de muzica, dupa 20 de ani de cariera ca DJ, de cațiva…

- Fanii și-ar dori o colaborare muzicala intre Shakira și Becky G, Rebbeca Marie Gomez pe numele ei. Motivul? Ambele ar fi fost inșelate de iubiții fotbaliști. Dupa ce Shakira s-a desparțit de Gerard Pique și l-a atacat in mai multe piese, care au devenit virale, fanii spera ca artista din Columbia sa…

- Fanii muzicii bune vor avea parte de o surpriza caci se pune la cale un super proiect muzical. Anul 2023 vine cu o colaborare inedita intre 2NormaL&What’s UP & Emeric Imre care lanseaza ”Regina”, o piesa inspirata din ”Nebun de alb”. Eduard Cotoara, solistul 2NormaL, a venit cu ideea de a face o piesa,…

- Karmen incepe primavara in forța cu piesa „Iubirea ta”, in colaborare cu JUNO, o melodie despre iubirea toxica care devine dependența la care tinzi sa te intorci din nou și din nou, chiar daca lasa urme adanci. „Piesa „Iubirea ta” este una de dragoste, dar nu o piesa de dragoste obișnuita, ci este despre…

- Andreea Balan canta cu Jador. Cum suna piesa! VIDEO Andreea Balan a lansat ieri un nou single, intitulat „Cu inima ta”. Artista a realizat și o a doua versiune a piesei, o colaborare cu Jador. TikTok-ul a fost cel care i-a adus impreuna pe Andreea Balan și Jador pentru aceasta colaborare. In urma cu…