Simona Halep debuteaza luni la dublu in turneul de la Adelaide

Simona Halep s a inscris la turneul de la Adelaide Australia, 13 18 ianuarie in doua probe, simplu si dublu feminin, iar in a doua sectiune va debuta luni, 13 ianuarie, in jurul orei 3.00, ora Romaniei, in direct la Digi Sport.In varsta de 28 de ani si aflata pe locul 3 in clasamentul… [citeste mai departe]