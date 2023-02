Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-a amanat nunta din cauza pandemiei, Bella Santiago și Nicolae Grigore se pregatesc de nunta. Cei doi au facut cununia civila in 2017, iar in luna mai va avea loc și cea religioasa, dar și petrecerea.

- O mireasa a fost aspru judecata dupa ce nu i-a permis unei prietene sa fie insoțita la nunta de cele mai dragi persoane din viața. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba și care a fost motivul pentru care gazda marelui eveniment i-a reproșat ca oamenii nu o vor accepta.

- Bat clopote de nunta pentru Iana Budeanu? Bruneta este o apariție de senzație oriunde s-ar afla, iar bolidul de lux in valoare de sute de mii de euro nu poate trece neobservat. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele "prințesei mall-urilor" și au surprins-o…

- Irisha a preferat ca de-a lungul timpului sa-și țina viața sentimentala departe de ochii curioșilor. Cantareața nu a vorbit prea des despre iubire sau despre barbatul din viața ei, dar iata ca acum a facut declarații pentru Spynews.ro și cu privire la acest subiect. Cum sta vedeta pe acest plan?

- Sensy se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta, iar influencerița iși dorește doua rochii in la marele eveniment. Sensy a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu are superstiții și va avea in jur de 300-400 de invitați.

- Cristina Spatar s-ar fi casatorit in secret, la doar cateva zile dupa ce a fost ceruta in casatorie intr-un decor de vis in Dubai. Cantareața i-a spus marele ”DA” omului de afaceri Vicențiu Mocanu, iar acum se pare ca cei doi s-ar fi prezentat deja in fața ofițerului de stare civila.

- La un oarecare timp de la incheierea celui mai de amploare eveniment din viața ta te vei intreba cu siguranța ce ar fi mai bine sa faci cu ținutele purtate: sa le vinzi, sa le pastrezi sau sa le transformi?

- Andreea Balan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Dupa divorțul de George Burcea, jurata show-ului "Te cunosc de undeva" nu s-a mai afișat in prezența altui barbat. Vedeta a preferat sa acorde tot timpul celor doua fetițe, Ella Maya și Clara Maria. Și, pentru ca obișnuiește sa imbrace…