- Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a Romaniei in ultimul deceniu, si-a anuntat retragerea din echipa nationala, marti seara, la revenirea lotului de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia si Suedia.

- Fotbalista Laura Rus, atacantul Farului Constanta, si a anuntat retregarea de la echipa nationala a Romaniei, urmand a imbraca pentru ultima oara tricoul tricolor marti, 5 decembrie 2023, contra Croatiei. Laura are 139 de selectii pentru nationala feminina in cei 19 ani in care a evoluat pentru prima…