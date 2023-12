Cristina Neagu se retrage din handbal! Desemnata de patru ori drept cea mai mare handbalista a lumii, Cristina Neagu și-a anunțat acum retragerea din sportul care i-a adus gloria ei și a intregii echipe. Jucatoarea de la CSM București a anunțat ca turneul final din Danemarca este ultimul Campionat Mondial la care mai participa. Intrebata daca se va retrage de la echipa naționala dupa Campionatul Mondial din Scandinavia, vedeta CSM București, Cristina Neagu, accidentata destul de grav, a lasat sa se ințeleaga ca nu va face acest pas. Pe de alta parte, sportiva a confirmat ca nu va mai participa la un viitor Campionat Mondial. „Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

