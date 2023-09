Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu a fost la un pas sa fie suspendata de Federația Europeana de Handbal. Conform propunerii inițiale jucatoarea din Romania nu ar fi avut voie sa dea declarații un an, dar a scapat doar cu o amenda și o perioada in care se va afla „sub monitorizare”. Ancheta a fost pornita in urma unei […]…

- Cristina Neagu a fost amendata de Federația Europeana de Handbal pentru declarațiile facute despre arbitrajul de la confruntarea dintre CSM București și Esbjerg din ediția trecuta a Ligii Campionilor.Organismul de resort din cadrul EHF a deschis o investigație in urma declarațiilor facute de cea mai…

- Cristina Neagu (34 de ani) a fost amendata de EHF pentru acuzațiile la adresa arbitrajului de la finalul meciului CSM București - Esjber 31-33, din sferturile Champions League din sezonul trecut. Din cauza declarațiilor, legendara handbalista a primit o amenda de 4.000 de euro, decizie anunțata de EHF.…

- Adrian Vasile (40 de ani) antrenorul celor de la CSM București a participat alaturi de mai multe jucatoare la lansarea documentarului Cristinei Neagu: „Le-am spus fetelor ca avem ocazia sa avem și-o seara culturala. Cred ca este mare nevoie de educație, de cultura in tot ceea ce facem”. ...

- Cristina Neagu, jucatoarea echipei CSM București și una dintre cele mai bune handbaliste ale lumii, a fost suspendata un an din toate intrecerile europene. In plus, a primit și o amenda de 4.000 de euro. Motivul: declarațiile vizavi de arbitrajul din meciul CSM București – Esjberg, din returul Ligii…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Europene de Handbal (EHF) a sanctionat-o pe Cristina Neagu cu o amenda in valoare de 4.000 euro, in urma criticilor formulate de jucatoare la adresa arbitrajului, dupa meciul dintre CSM Bucuresti si formația daneza Team Esbjerg, din data de 7 mai, contend pentru sferturile…

- Selecționerul Emil Sandoi a nominalizat joi cei 23 de jucatori din lotul Romaniei pentru Campionatul European U21. Naționala Romaniei U21 va participa in perioada 21-27 iunie la faza grupelor a Campionatului European U21, gazduit de Romania și Georgia.Tricolorii fac parte din Grupa B și vor intalni…

- N-am mai apucat asta-noapte sa stam trezi pana s-a terminat, tarziu tare, sedinta sefilor liberali de la Bucuresti care sa bata in cuie lista viitorilor menistri plini, dar stiam inca de cu seara ca pentru Iasi vestile sunt cam proaste. Adicatelea, daca ieri dimineata seful liberal iesean Alex Muraru…