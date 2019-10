Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich a nascut in mare secret. Vedeta a devenit mama pentru prima data și cu aceasta ocazie a anunțat ca va lua o pauza de pe rețelele de socializare. Cristina Ich, in varsta de 31 de ani, și Alex Pițurca au devenit parinți pentru prima data vineri, 25 octombrie. Cei doi au impreuna un baiețel…

- Cristina Ich a devenit mama, vineri seara, pentru prima oara. Aceasta a nascut in mare secret, la un spital din Capitala, dupa ce a anunțat ca va disparea o perioada din online, pentru a se dedica bebelușului. Frumoasa vedeta și Alexandru Pițurca au devenit parinții un baiețel, ce va purta…

- Feli este cea mai implinita femeie! Are o cariera de succes, concerte și fani in toata țara și nu numai, dar și o familie de care este tare mandra. Pe contul ei de Instagram, Feli le-a dat urmaritorilor sai vestea cea mare și a postat un mesaj extrem de emoționant.

- Natalie Imbruglia a anunțat ca a nascut primul ei copil, dupa ce a apelat la un donator de sperma. Cantareața in varsta de 44 de ani a devenit mamica de baiețel. Artista australiana a facut anuntul pe contul sau de Instagram, dezvaluind totodata și numele micuțului. View this post on Instagram Welcome…

- Cristina Ich posteaza des fotografii și mesaje pe rețelele de socializare, iar fanii s-au ingrijorat in momentul in care vedeta a lipsit pentru un timp din mediul online. Cristina Ich le-a transmis ca se confrunta cu unele probleme de sanatate. Are febra și migrene, iar medicii i-au interzis sa ia…

- Se aud scancete de bebelus in casa Dianei Dumitrescu, care a nascut in urma cu doar cateva zile un baietel de nota 10, scrie click.ro. Actrita este in culmea fericirii de cand a devenit mamica si a impartasit bucuria cu fanii ei. "Acum un an de zile spuneam amandoi un DA hotarat, fericiti si bucurosi…

- Vica Blochina l-a trimis pe Edan in vacanța cu Alex Pițurca și cu iubita lui. Cei trei se relaxeaza in Turcia, iar Cristina Ich a publicat un filmuleț cu imagini din vacanța. Cristina a postat filmulete pe Instagram, din vacanta lor la Bodrum, Turcia, in care apare si Edan, alaturi de alti doi copii.…

- Prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș a devenit mamica pentru a treia oara. vedeta a adus pe lume o fetița. Alina Pușcaș a nascut cel de-al treilea copil sambata, 3 august 2019. Ea a adus pe lume o fetița care a primit numele Iris. Pe contul sau de Instagram, Alina Pușcaș a dat publicitații cateva…