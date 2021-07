Cluj: Un autobuz electric a luat foc - VIDEO

Un autobuz electric a luat foc la Dej, dumincă seara, în timp ce transporta pasageri pe ruta Dej - Somcutul Mic.Autobuzul electric a intrat in flota Transurb abia in urma cu un an. Acesta este fabricat in Turcia, in colaborare cu BMW, scrie dejeanul.ro.Nimeni nu a fost rănit. [citeste mai departe]