- Franta, Portugalia si Belgia sunt primele 3 echipe din preliminarii care s-au calificat la EURO 2024! Kylian Mbappe si Cristiano Ronaldo au facut show in Olanda – Franta 1-2 si Portugalia – Slovacia 3-2. Astfel, Franta, Portugalia si Belgia sunt primele echipe din preliminarii care s-au calificat la…

- Portugalia a invins-o cu scorul categoric de 9-0 pe Luxemburg. Lusitanii au obtinut o victorie fara drept de apel, fara Cristiano Ronaldo in lot. Croatia s-a impus si ea in duelul cu Armenia, din preliminariile EURO 2024. Portugalia este lider detasat in Grupa J. Lusitanii au cinci puncte avans fata…

- Preliminarii EURO 2024 | Slovacia – Portugalia 0-1 și Georgia – Spania 1-7. Meciurile conteaza pentru acțiunea echipelor naționale din luna septembrie. Selecționata din Spania s-a impus categoric in fața Georgiei, in deplasare. Ibericii au marcat de nu mai puțin de 7 ori, iar acest meci a reprezentat…

- Naționala Portugaliei merge ceas in grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024, dupa ce a obținut a cincea victorie consecutiva. Selecționata pregatita de Roberto Martinez a invins la limita Slovacia, scor 1-0.

- Varsta la care tinerii romani decid sa locuiasca separat de parinti este 27,7 ani la nivelul lui 2022, cea mai mica din ultimii 10 ani releva datele Eurostat, conform carora Romania inregistreaza cea mai mare diferenta intre varsta barbatilor si femeilor la momentul deciziei de a pleca din casa parintilor.…