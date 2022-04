Cristiano Ronaldo: Poliția investighează după ce atacantul lui Manchester United a spart telefonul unui fan Poliția din Merseyside investigheaza o presupusa agresiune dupa ce atacantul lui Manchester United, Cristiano Ronaldo a spart telefonul unui fan, scrie BBC. Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare, alaturi de comentarii care susțin ca a distrus telefonul in timp ce parasea terenul dupa infrangerea echipei sale cu 1-0 la Everton. Ronaldo, in varsta de 37 de ani, și-a cerut ulterior scuze pe rețelele de socializare. Poliția din Merseyside a declarat ca investigheaza „rapoartele privind o presupusa agresiune”. Cristiano Ronaldo a spart telefonul unui fan „In timp ce jucatorii paraseau… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Manchester United a pierdut sambata pe terenul lui Everton, iar Cristiano Ronaldo nu a putut sa-si tina in frau nervii. Dupa meci, pe drumul catre vestiare, starul portughez, care se deplasa cu greutate din cauza unei accidentari suferite la piciorul drept, a lovit violent mana unui fan al gazdelor,…

- Starul lui United nu a mai putut putut sa-si stapaneasca nervii dupa infrangerea echipei sale, iar la ieșirea de pe teren a spart telefonul unui fan Everton, un copil care suferea de autism, scrie News.ro. Fotbalistul portughez și-a cerut scuze pentru gestul sau, insa poliția a decis sa deschida o ancheta.…

