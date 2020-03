Stiri pe aceeasi tema

- Daniele Rugani, fundașul echipei de fotbal Juventus Torino, a fost confirmat cu coronavirus. Sportivul de 25 de ani este asimptomatic in momentul de fața, potrivit Forbes. „Juventus a activat in acest moment toate procedurile de izolare prevazute, inclusiv recensamantul tuturor celor care au avut contacte…

- Vedeta lui Juventus Torino, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, se afla in carantina in casa sa de pe insula Madeira, in Portugalia. Atacantul "Batranei Doamne" nu a revenit in Italia, dupa ce coechipierul sau Daniele Rugani a fost diagnosticat cu coronavirus.

- Starul celor de la Juventus s-a intors acasa, la Madeira, pentru a fi alaturi de mama lui care, de curand, a suferit un atac de cord. In Portugalia, CR7 a aflat ca trebuie sa stea izolat in urmatoarele 14 zile.

- Cristiano Ronaldo a ajuns la Funchal pentru a-și vizita mama, care a suferit recent un accident vascular cerebral. Fotbalistul este obligat acum sa ramana in Madeira, in loc sa zboare inapoi in nordul Italiei, unde este cel mai mare focar de coronavirus. SOC in ITALIA! Un super star de la…

- Celebrul actor Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au anunțat ca au fost depistați pozitiv, avand coronavirus. Cei doi se afla in Australia, unde Tom filmeaza la o pelicula despre viața lui Elvis Presley

- Cristiano Ronaldo, 35 de ani, a fugit din Italia, țara europeana cea mai afectata de epidemia cu coronavirus. Vedeta lui Juventus Torino s-a "refugiat" in Portugalia, alaturi de familia sa. Presa lusitana sustine ca Ronaldo se afla alaturi de partenera sa viața, Georgina Rodriguez, si de copiii lui,…

- In plina epidemie de coronavirus, Oana Roman nu are nicio frica. Și-a luat fetița și soțul și s-au imbarcat in avion, direct cu destinația Italia, acolo unde peste 300 de persoane sunt infectate de virusul ucigaș din China.