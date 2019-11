Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) este caștigatorul ”Balonului de Aur”, ediția 2019, susține presa din Italia, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Neașteptat! Decizia luata de Rareș Bogdan . Lusitanul e printre nominalizați, alaturi de Leo Messi (32 de ani) și Virgil van Dijl (28 de ani), iar…

- Juventus Torino s-a impus, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), în fața echipei Bologna, în etapa a opta din Serie A. Grație acestui succes, trupa lui Sarri se distanțeaza la patru puncte de Inter Milano, formație aflata pe poziția secunda. Cristiano Ronaldo '19 si…

- Victoria lui Messi este considerata o mica surpriza de catre AFP, care precizeaza ca favorit la acest trofeu era fundasul olandez Virgil Van Dijk, castigator al Ligii Campionilor cu Liverpool, in sezonul trecut, si care fusese desemnat luna trecuta cel mai bun jucator al sezonului de catre UEFA.…

- Bogdan Andone, fostul antrenor al roș-albaștrilor, e primul care explica in detaliu cum se procedeaza la FCSB: Becali stabilește titularii și toate inlocuirile din timpul meciurilor. Patronul nu renunța nici macar atunci cand tehnicianul ii prezinta argumente fotbalistice imposibil de contestat. FCSB…

- Viorel Catarama, fost vicepresedinte PNL si actual presedinte al Partidului Dreapta Liberala, il acuza pe Calin Popescu Tariceanu ca si-a urmarit numai interesul personal din 2004 pana in prezent, perioada in care a fost "tinut in viata" de PSD."Va mai amintiti? In 2014, cand Crin Antonescu…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat marti ca isi va depune demisia imediat dupa sedinta de Guvern, adaugand ca "viata poate continua si fara functia de ministru". ,,Imediat dupa sedinta de Guvern de astazi, imi voi depune demisia la Secretariatul General atat din functia de ministru…

- "O serie de intrebari in legatura cu o intelegere explicita sau tacita intre palate (Victoria si Cotroceni - n.r.). O astfel de ipoteza am vazut ca este foarte des prezentata si sigur ca este un element care nu va ascund ca mi-a ridicat niste semne de intrebare. In relatiile politice, in astfel de situatii,…