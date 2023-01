Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este niciun dubiu. Lionel Messi, Kylian Mbappe si Neymar se vor duela cu Cristiano Ronaldo in amicalul inceputului de an, „Riyadh Season Cup”. Super-meciul dintre PSG si o echipa formata din starurile lui Al-Nassr si Al-Hilal va avea loc pe 19 ianuarie. Liderul din Ligue 1 a anuntat care sunt…

- Cristiano Ronaldo va fi capitanul echipei formate din cei mai buni jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal, doua cluburi saudite, care vor intalni Paris Saint-Germain intr-un meci amical. Mult asteptatul duel dintre Cristiano Ronaldo si Lionel Messi va avea loc joi, la Riad. Fii la curent cu cele…

- Lionel Messi – Cristiano Ronaldo e duelul stelelor, in Arabia Saudita, a fost anuntat oficial de PSG, pe site-ul clubului. Partida va avea loc pe 19 ianuarie. Acesta este data la care campioana Frantei va intalni o echipa formata din jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal. Meciul va avea loc pe 19 ianuarie,…

- Condiții de „șeic” pentru Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Dupa ce transferul la Al-Nassr a fost oficializat, superstarul portughez a beneficiat de cele mai bune servicii din partea oficialilor arabi. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bine platit fotbalist din lume, cu un salariu de 200 de milioane…

- Marius Sumudica face dezvaluiri din Arabia Saudita, acolo unde Al-Nassr tocmai l-a transferat pe Cristiano Ronaldo. Al-Hilal vinde tricouri cu Lionel Messi, pe care ar incerca sa il aduca la arabi, din vara. Mai mult, Al-Nassr nu se opreste doar la Cristiano Ronaldo si vrea sa ii aduca si pe Luka Modric,…

- Au aparut vesti despre cand va debuta Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani este pregatit sa isi faca aparitia pe teren intr-un derby important din Arabia Saudita. CR7 a semnat un contract urias cu Al-Nassr, valabil pana in 2025, si a devenit cel mai bine platit sportiv. Va…

- Marius Sumudica e pregatit de duelul cu Cristiano Ronaldo, din Arabia Saudita. Portughezul a semnat un contract colosal cu Al-Nassr, unde va castiga 200 de milioane de euro pe an. Partida dintre Sumudica si Ronaldo va avea loc pe 27 aprilie, in etapa a 24-a. Sumudica Alexandru Mitrita si Silviu Lung…

- S-a aflat ce contract a semnat Cristiano Ronaldo cu Al-Nassr. Portughezul de 37 de ani va juca, pana in 2025, in tricoul echipei care a caștigat de noua ori titlul in Arabia Saudita. Liber de contract dupa desparțirea cu „scantei” de Manchester United, CR7 a semnat o ințelegere fabuloasa. Va fi platit…