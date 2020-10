Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat, vineri seara, ca Universitatea Craiova a meritat victoria la meciul din Liga I, subliniind ca regreta accidentarea lui Elvir Koljic."A fost greu sa rezistam. Pe final echipa a reactionat bine, daca mai dura putin jocul puteam egala, dar…

- Tehnicianul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri seara, ca victoria din meciul cu Poli Iasi nu poate fi pusa la indoiala si a subliniat ca jucatorii sai sunt foarte afectati de accidentarea lui Elvir Koljic."La Koljic a fost o accidentare grava, nu stim mai…

- Daniel Pancu, antrenorul lui Poli Iași, a vorbit despre infrangerea cu CS Universitatea Craiova, 0-1, și despre accidentarea lui Elvir Koljic. (Detalii AICI). „Craiova nu a avut ocazii pentru ca așa am pregatit noi jocul. Nu am vrut sa le dam spații pentru ca ei au jucatori tehnici in centru și jucatorii…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Politehnica Iasi va fi una dificila, echipa lui Daniel Pancu revenindu-si foarte bine dupa cateva meciuri proaste la inceputul sezonului. "Vom avea un meci…

- Poli Iași a produs surpriza etapei a 5-a din Liga 1 și a invins-o clar pe FCSB, 5-2, dupa un meci dominat de ieșeni. La final, Daniel Pancu, antrenorul lui Poli Iași, le-a ținut elevilor sai un discurs memorabil. Tehnicianul i-a certat pentru greșelile facute, iar la final le-a transmis sa se bucure…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca va anunta de la microfonul Parlamentului cum vor vota parlamentarii acestei formatiuni la motiunea de cenzura. „Veti afla in momentul in care ma voi pronunta de la microfonul Parlamentului cum vom vota. Pana atunci, nu am cum sa va spun, pentru…

- ​Bania este pregatita de un titlu care se lasa așteptat de 29 de ani. Daca el va veni sau nu, asta vom vedea în aceasta seara, de la 20:30. Pâna acolo, Sorin Cârțu, președintele Craiovei, a postat o imagine care vine sa mai relaxeze puțin atmosfera, dar care și arata cât de dorit…

- LPF a publicat programul etapei a 9-a din play-off-ul Ligii 1, dar si al etapei a 11-a din play-out. De mentionat ca meciurile echipei Dinamo vor fi programate dupa ce apar ultimele rezultate ale testelor de COVID-19. Duelul dintre Astra si Universitatea Craiova a fost programat sambata, pe 25 iulie,…