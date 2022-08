Top motive sa alegi acoperisul modular

Acoperisul este partea care acopera o cladire sau o structura, fiind in acelasi timp partea superioara a acesteia. Rolul acoperisului este de a proteja cladirea si componentele sale de efectele vremii, in primul rand de efectele ploii. In functie de natura cladirii sau structurii, acoperisurile pot proteja cladirea in cazul… [citeste mai departe]