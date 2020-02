Cristian Tudor Popescu, despre victoria lui Halep: „A fost un meci chinuit, nu ne-a umplut de fericire”

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a obtinut, miercuri, victoria cu numarul 500 a carierei, calificandu-se astfel in sferturile turneului Premier de la Dubai. Constanteanca in varsta de 28 de ani a revenit dupa un start greoi si s-a impus cu scorul de 1-6, 6-2, 7-6(7) in fata reprezentantei Tunisiei, Ons Jabeur (45 WTA),…

- Simona Halep a invins-o in turul II al turneului de la Dubai pe Ons Jabeur (25 de ani, 45 WTA), scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), asigurandu-și calificarea in turul urmator, unde o va intalni pe mai vechea cunoștința Aryna Sabalenka (21 de ani, 13 WTA). In sferturi, Simona Halep o va intalni pe bielorusa Aryna…

- Nicholas Ionel (17 ani) si Leandro Riedi (18 ani), capi de serie numarul 5, au obtinut victoria in fata favoritilor numarul 6 dupa o ora si 28 de minute. In primul set, perechea romano-austriaca a condus cu 4-2 si 5-3, dar s-a ajuns in tie-break dupa trei game-uri cedate la rand. Citeste si…

- Simona Halep a trecut cu 6-1, 6-1 de Anett Kontaveit in "sferturi" si se va lupta cu Garbine Muguruza, joi, de la ora 6:30, pentru un loc in finala de la Melbourne. "Simona a caștigat acest meci in 53 de minute pentru ca caștigat fiecare punct, nu s-a gandit la scor, nu s-a gandit la victoria…

- Halep, numarul trei mondial, s-a impus cu 6-4, 6-4 in fata belgiencei Elise Mertens, cap de serie numarul 16, in alt meci jucat luni. Kontaveit (24 ani, 31 WTA), cap de serie numarul 28, a avut nevoie de doua ore si 42 de minute pentru a obtine victoria in fata tinerei poloneze (18 ani, 55 WTA). Swiatek…

- Fundașul dreapta al Universitații Craiova , Alexandru Mațel, a fost foarte bucuros pentru succesul cu FC Voluntari, de ieri seara. Acesta a admis ca succesul a fost obținut cu multa sudoare, dar ca ii da incredere pentru disputa cu FCSB din etapa viitoare. „Este o victorie foarte muncita, ne-am chinuit…

- Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a salutat victoria naționalei de handbal feminin in fața Ungariei, dar privește sceptic viitorul participarii Romaniei la Mondialele de la Tokyo. „Daca...

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune, dupa explicațiile pe care Raed Arafat le-a dat cu privire la filmul ISU de la Colectiv, prezentat de Libertatea, ca nu-i mai acorda niciun fel de credit moral șefului Departamentului pentru Situații de Urgența. „Exista o alta persoana de la partidul-cacealma:…