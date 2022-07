Stiri pe aceeasi tema

- Rapid - FCSB este meciul care ține capul de afiș al rundei a 2-a din Superliga Romaniei. Meciul din etapa a 2-a a Superligii va consemna cea de-a 115-a intalnire intre cele doua formații din București. In celelalte 114 meciuri disputate pana in prezent, Rapid a inregistrat 29 de victorii, FCSB a adunat…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata, prefațat meciul cu FCSB, din etapa a 2-a a SuperLigii. Tehnicianul vrea ca jucatorii sai sa le demonstreze suporterilor ca le sunt superiori rivalilor de la FCSB. „Se stie ce inseamna acest meci pentru Rapid, pentru fanii nostri. Suntem constienti…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat ca el si jucatorii sunt increzatori inaintea debutului in noul sezon. Vicecampioana en-titre va evolua cu Universitatea Cluj, in prima etapa a SuperLigii. „Suntem optimisti si increzatori inaintea debutului de sezon. Sper sa incepem sezonul…

- Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica, regreta retrogradarea rivalei Dinamo. Oficialul vicecampioanei se bucura insa ca FCSB va avea derby-uri cu Rapid. „Mi-as fi dorit din toata inima derby-uri cu Dinamo la fel ca anul trecut. Acum, sigur ca fotbalul romanesc e mai sarac, dar bine ca…

- Universitatea Cluj revine pe prima scena a fotbalului romanesc și va avea un duel de foc, in deplasare, pe terenul celor de la FCSB. Campionii de la CFR Cluj vor evolua, in Gruia, impotriva Rapidului, in prima etapa a SuperLigii de fotbal, noul nume al Ligii I, care este programata in perioada 15-18…

- FCSB iși cauta stadion sa joace meciul cu CFR Cluj, din ultima etapa din Liga 1, in care se poate decide campioana, iar Dumitru Dragomir s-a enervat din cauza situației, folosind un limbaj vulgar. Arena Naționala este rezervata pentru un festival de muzica, CSA Steaua nu vrea s-o lase pe FCSB in Ghencea,…