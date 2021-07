Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a condus o delegație din partea Primariei Sector 5, intr-o vizita in capitala Republicii Moldova. Aici, edilul, alaturi de membrii delegației, Iulian Constantin Carlogea, city manager și directorul general al Poliției Locale Sector 5, Florin Chioran,…

- Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a facut o vizita de lucru pe scuter, pentru a sta de vorba cu cetatenii si pentru a verifica stadiul lucrarilor incepute pe raza sectorului. Edilul s-a oprit in zona strazii Iacob Andrei, unde cetatenii s-au plans de lipsa unui spatiu de joaca pentru…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Valcea și Secției 9 Poliție Rurala Pietrari au identificat o persoana care a abandonat doi cațeluși pe domeniul public, fiind aplicata o sancțiune contravanționala. Cainii au fost plasați in adapost. Polițiștii aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu…

- O persoana care a vrut sa arunce deșeuri pe spațiul public a fost amendata cu suma de 30.000 de lei, iar autoutilitara folosita va fi confiscata. Incidentul a avut loc in Sectorul 5 al Capitalei, unde Poliția Locala s-a autosesizat. “In urma unei autosesizari a Poliției Locale Sector 5, a fost depistata…

- Un incendiu a izbucnit la Regia Autonoma de Transport Craiova, cauza probabila fiind un scurtcircuit la un autoturism, anunța ISU Dolj. In incendiu au ars in totalitate doua autobuze dezafectate in totalitate, alte doua autobuze au ars in proporție de 50%, precum și 11 autoturisme parcate…

- Restaurantele si terasele de vara ar putea ocupa domeniul public in mod gratuit pana la 31 decembrie 2021, potrivit unui proiect de hotarare aflat ordinea de zi a sedintei Consiliului General al...

- In data de 12.04.2021, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata telefonic, prin numarul de urgența 112, despre faptul ca un cal maltratat, intr-o stare precara de sanatate, se afla pe domeniul public al localitații. In cel mai scurt timp, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției…

- „Legea este lege si, unde este lege, nu e tocmeala. Metrorex a inceput eliberarea spatiilor comerciale care ocupau domeniul public ilegal”, a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ministrul Transporturilor Catalin Drula.„Acele constructii provizorii sunt ilegale sub multiple aspecte. Cel mai important…