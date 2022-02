Stiri pe aceeasi tema

- Creștere exploziva a indicelui ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza ratele creditelor de consum in lei. Este vorba de cea mai semnificativa modificare de la o zi la alta din ultimii 8 ani, ca urmare a faptului ca Banca Nationala a majorat miercuri dobanda cheie, potrivit realitatea.net…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat astazi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost ieri , conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat luni majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2022, si pastrarea controlului ferm asupra lichiditatii de pe piata monetara,

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei se reunește, luni, intr-o ședința in care ar putea decide o noua majorare a ratei dobanzii de politica monetara, aflata in prezent la nivelul de 1,75% pe an. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis anterioara majorare…

- La doar doua zile dupa ce conducerea Alro Slatina a anunțat reducerea producției de aluminiu primar din cauza creșterii prețurilor la energie și gaze, sindicaliștii din cadrul companiei acuza faptul ca aproximativ 1.300 de salariați vor intra in șomaj tehnic din cauza acestei decizii și spun ca vor…

- Aproximativ 1.300 de angajati de la Alro Slatina ar putea fi trimisi in somaj tehnic in conditiile reducerii productiei de aluminiu din cauza problemelor cu energia electrica, iar sindicatele vor organiza un miting de protest pe platforma din fata sediului companiei, a anuntat, miercuri, presedintele…

- Un miting este deja programat sa aiba loc joi dupa-amiaza. La acesta vor participa angajatii fabricii din Slatina, sindicalistii solicitand Guvernului "salvarea industriei romanesti", conform unui anuntat facut, astazi, de presedintele Sindicatului "Aluministul", Constantin Popescu, citat de Agerpres.Sindicalistii…

- „Al cui e, astazi, un ziar? Al cititorilor și al oamenilor care și-au lasat toata viața in redacție sau al celor care se autodenumesc «facatorii de bani și de Excel»?”, se intreaba, intr-o scrisoare deschisa, publicata pe 25 noiembrie, de Adam Michnik, redactor-șef al cotidianului „Gazeta Wyborcza”,…