Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Suciu sau Gabriel Dan Birișiu se numara printre consilierii județeni care se bucura lunar fie de sume frumușele care le intra in cont, fie de o mica avere, cu care puțini se pot lauda. Culmea, ambii lucreaza in domeniul medical. Și alții care au investit in acest domeniu par sa o duca la fel…

- Consilierii județeni din tImiș au alocat bani pentru testarea cadrelor didactice de școlile speciale din Timiș. Sunt 800 de angajați pentru testarea carora au fost alocați bani. Testarea nu este obligatorie, este o recomandare. 920.000 de lei au alocat consilierii județeni, in ședința extraordinara…

- Co-președintele filialei județene a USR-PLUS a fost invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Acesta crede ca Timișul poate deveni un loc unic in Europa: un pol al industriei medicale și farmaceutice. „Pe hartie sunt niște probleme, daca mergem…

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre mutarile rivalilor liberali de pe lista consilierilor județeni, chiar inainte de depunerea candidaturilor. Va reamintim ca Alin Nica, care este candidatul PNL pentru funcția de președinte al consiliului județean s-a retras…

- Aflat in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, care candideaza din partea PSD pentru un nou mandat, a raspuns reproșurilor aduse de Titu Bojin, care candideaza pentru aceeași funcție din partea ALDE. „Am ramas acolo de unde am pornit acum 20 de ani cand…

- Președintele filialei Timiș a PSD și liderul grupului social-democrat din Camera Deputaților, Alfred Simonis, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala și naționala, dar și…

- Pe ordinea de zi a ședinței de miercuri se afla 12 proiecte de Hotarare intre care și unul care vizeaza suplimentarea numarului de posturi in cadrul Spitalului Județean de Urgența. Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința extraordinara, miercurea viitoare, cu incepere de la ora 9:30, prin Dispoziția…

- Cel puțin trei angajați ai Zoppas Industries din Sannicolau Mare au fost depistați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, iar zeci de muncitori au fost trimiși in izolare sau carantina, pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Din informațiile obținute de PRESSALERT.ro, cele trei persoane…