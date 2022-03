Cristian Moș anunță că deponeul de la Ghizela are cel mai modern și eficient sistem de tratare a levigatului din România Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, a spus ca a venit momentul sa anunțe ca, in momentul de fața, județul Timiș are, la Deponeul de la Ghizela, cel mai modern și eficient sistem de tratare a levigatului din Romania. Sistemul are o capacitate mai mult decat suficienta pentru a trata corespunzator aceasta substanța nociva rezultata […] Articolul Cristian Moș anunța ca deponeul de la Ghizela are cel mai modern și eficient sistem de tratare a levigatului din Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a reușit rezolvarea problemei levigatului care se produce la deponeul de la Ghizela. In urma unei investiții de cateva milioane de lei, stația de tratare a lichidului care apare in urma stocarii deșeurilor in groapa de gunoi a fost extinsa. Timișul era pasibil de a fi amendat…

- Sistemul de sanatate din Romania risca sa intre in colaps in valul V al pandemiei. Tot mai multe cazuri de Covid sunt intalnite in randul medicilor și personalului medical. 100 de cazuri au fost raportate in ultima saptamana in Timiș.

- Se apropie momentul in care autoritațile vor spune ca nu mai este nevoie de starea de alerta, declara șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Intrebat despre faptul ca februarie ar putea sa fie ultima luna in care se prelungește starea de alerta și ce condiții ar trebui…

- Carla’s Dreams exista in industria muzicala din Romania de zece ani. Membrii trupei au lansat o noua melodie, care a ajuns pe primul loc in preferințele ascultatorilor de pe Youtube. Invitat in platoul de la Radio Zu, solistul a dezvaluit care ii sunt planurile de viitor. De zece ani, cei…

- Analiștii economici membri ai asociației CFA Romania anticipeaza un curs de 5,11 lei/euro peste 12 luni și o inflație medie de 5,8%, impactul economic al coronavirusului urmand sa dureze cel puțin pana in trimestrul IV al anului 2022. “ In contextul creșterii substanțiale a ratei inflației,…

- Organizația Națiunilor Unite a premiat Romania pentru inovație in serviciul public. Țara noastra este singura țara din centrul și estul Europei ale carei eforturi sunt astfel recunoscute pentru modul in care a implementat politici publice care sa usureze cooperarea dintre cetațeni și instituții.…

- Ministerul Agriculturii lucreaza la o schema de calitate a produselor agroalimentare care va permite identificarea acestora cu un semn distinctiv a faptului ca sunt produse in Romania, a declarat miercuri ministrul...

- Fondatorul asociatiei Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Dan Radu, sustine ca, daca proiectul autostrazii A8 va fi tratat cu dezinteres de ministrul PSD al Transporturilor, vor fi organizate proteste ce pot duce pana la blocarea unor drumuri importante. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…