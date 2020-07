Stiri pe aceeasi tema

- Gradina Zoologica a intrat in modernizare in perioada 2008–2009, printr-un proiect finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. In cadrul implementarii proiectului au fost platite lucrari neexecutate, iar in urma

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat videoconferinte cu toate cele cinci orase ale Romaniei aflate in prezent sub procedura de infringement pentru depasirile constante la dioxidul de azot (NO2), Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov si Iasi. Primele intalniri au avut loc miercuri…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice este, în continuare, în impas, susține Greenpeace România, motiv pentru care sesizeaza Avocatul Poporului. Greenpeace spune ca cetațenii respinși recent, peste 11.000, pe motivul documentelor „expirate” au depus contestații. Însa,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, se va intalni, saptamana viitoare, cu ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pentru a solicita fonduri suplimentare in vederea asigurarii asistentei juridice a angajatilor institutiei, cat si a echipamentelor de protectie necesare personalului…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a mers vineri dupa-amiaza la Barajul Stanca-Costesti din judetul Botosani. El a dat asigurari ca populatia nu are motive sa fie ingrijorata nici in localitatile din amonte, nici in cele din aval.

- Greenpeace Romania sesizeaza Avocatul Poporului referitor la grave incalcari ale unor drepturi constituționale de catre Administrația Fondului pentru Mediu Programul Casa Verde Fotovoltaice este, in continuare, in impas. Cetațenii respinși recent (peste 11.000) pe motivul documentelor „expirate” au…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a anuntat joi semnarea contractului de finantare a lucrarilor de cadastrare a Deltei Dunarii, in valoare de 28 de milioane de lei, intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD),…

- Ministrul Sanatații a dat un ordin de masuri pentru deschiderea teraselor. Aceste prevederi au fost publicate sambata in Monitorul Oficial avand aplicabilitate de luni, 1 iunie. Ministrul Sanatații nu s-a deranjat sa publice masurie pe site-ul ms.ro așa ca patronii teraselor s-au straduit sa faca rost…