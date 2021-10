Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a avut luni, 4 octombrie 2021, o intalnire cu Mihai Constantinescu, directorul Festivalului Internațional George Enescu, și cu Sergiu Nistor, consilier prezidențial – Departamentul Cultura, Culte si Minoritați Naționale. In cadrul intalnirii, ministrul Gheorghiu a primit garanții din partea domnului Mihai Constantinescu ca va fi un factor activ in predarea mandatului, […] The post Cristian Macelaru, propunerea Ministrului Culturii Bogdan Gheorghiu pentru poziția de director artistic al Festivalului Internațional George Enescu first appeared on Suceava News Online…