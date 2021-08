Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor, pregătește o campanie de comunicare pe PNRR în valoare de 29 milioane euro Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, se pregatește deja de o campanie de comunicare pe marginea PNRR, deși acest program nu va fi aprobat decat in octombrie, scrie Newsweek . Informația referitoare la campanie apare in mesajele pe care Ioana Morovan, consilier al ministrului, le trimite catre ministerele și instituțiile implicate in PNRR legate de viitoarea campanie de comunicare pe acest program. Interesant este ca suma destinata comunicarii se ridica la 0,1% din PNRR, adica 29 milioane euro. „Bugetul total alocat comunicarii, potrivit estimarilor procentuale de mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

