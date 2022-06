Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PMP, Marius Pașcan, a anunțat ca partidul din care face parte o sa depuna o plangere penala impotriva lui Cristian Diaconescu, fostul lider al PMP. Cei din PMP ii cer lui Diaconescu un milion de euro daune morale și civile. Decizia vine dupa ce Tribunalul București a decis faptul…

- Tribunalul București a decis ca europarlamentarul Eugen Tomac este oficial președintele Partidului Mișcarea Populara, iar Congresul in cadrul caruia acesta a fost ales s-a desfașurat statutar. Cristian Diaconescu nu se lasa și anunța ca va ataca aceasta decizie in instanța.

- Eugen Tomac este oficial președinte al Partidului Mișcarea Populara, iar Congresul in cadrul caruia acesta a fost ales s-a desfașurat statutar. Asta a decis Tribunalul București. ”Tip solutie: Incheiere Solutia pe scurt: Inainteaza cererea formulata de petentul Partidul Miscarea Populara catre Prim-Grefierul…

- Tribunalul București a confirmat oficial ca europarlamentarul Eugen Tomac este in mod oficial președintele PMP. De asemenea, instanța a decis ca și Congresul PMP in urma caruia Eugen Tomac a fost ales in aceasta funcție a fost organizat statutar. Anunțul a fost facut de liderul PMP Suceava, Marian ...

- Tribunalul București a decis faptul ca Eugen Tomac este oficial președinte al Partidului Mișcarea Populara, iar Congresul in cadrul caruia acesta a fost ales s-a desfașurat statutar. Invins politic, dar și in instanța, Cristian Diaconescu anunța ca va ataca aceasta decizie a Tribunalului București.…

- Pe teritoriul Romaniei nu a fost inregistrat niciun caz de variola a maimutei sau suspiciune de imbolnavire, informeaza Ministerul Sanatatii (MS), intr-un mesaj pe Facebook. Anuntul vine in contextul informatiilor aparute in mediul online cu privire la un posibil caz de variola la Spitalul Municipal…

- „Compania din SUA care asigura serviciile de securitate cibernetica pentru pagina web naționala a Partidului Mișcarea Populara ne-a informat oficial ca a blocat, in ultimele 30 de zile, 61 de atacuri asupra site-ului nostru.Hackeri din Rusia au incercat sa pirateze și sa blocheze comunicarea PMP. Se…

- Eugen Tomac a declarat ieri, intr-o conferința de presa susținuta la Cluj-Napoca, ca el este președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP), fiind ales la Congresul din februarie 2022. Acesta a respins acuzațiile fostului președinte Cristian Diaconescu, care susține ca ”nu s-a respectat statutul intern”.…