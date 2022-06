Cristian Bacanu (PNL), mesaj catre cei care ies si vorbesc fara sa aiba o intelegere inainte in coalitie despre impozitare progresiva: In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica

Stiri pe aceeasi tema

- ”In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica. Dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, sunt multe companii care se gandesc sa isi redirectioneze investitiile planificate in Ucraina si Rusia catre statele din Flancul estic, Romania,…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea incepe un razboi cu Lituania pentru a prelua controlul asupra coridorului Suwalki, care va deschide calea catre Kaliningrad. Acțiunile sale ar putea duce la prabușirea NATO. Astfel, un atac asupra unei țari membre a Alianței Nord-Atlantice și ocuparea in continuare…

- Liderii statelor din flancul estic al NATO se reunesc vineri la București Palatul Cotroceni. Foto: Arhiva/ presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Liderii statelor din flancul estic al NATO se reunesc astazi în cadrul așa-numitului format Bucuresti 9. Gazde vor fi președintele…

- Polonia, Romania, Ungaria, Slovacia si Cehia, statele UE care au primit cei mai multi refugiati din Ucraina de la inceputul razboiul declansat de Rusia, vor beneficia de o finantare europeana de 248 de milioane de euro, a anuntat miercuri intr-un comunicat Comisia Europeana. Cele cinci state vor primi…

- India a anuntat sambata ca interzice exporturile de grau, la numai cateva zile dupa ce preconiza un nivel record al livrarilor anul acesta, transmite Reuters. Masura luata din cauza caniculei care a afectat recolta ar putea duce la o scumpire a graului pe plan mondial, dupa ce piata interna a inregistrat…

- Productia de cereale boabe anuntata de INS pentru anul 2021 a crescut cu circa 50% fața de anul precedent, de la circa 18 milioane tone la 27 milioane tone. In pofida unei scaderi marginale a suprafețelor cultivate (-1,2%) și a continuarii pandemiei, a contat in mare masura vremea favorabila, care a…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri seara, la Digi24, despre victoria lui Orban la alegerile parlamentare din Ungaria și despre atitudinea țarii in cadrul UE, pe care gazetarul o considera „o jignire continua la adresa celorlalți membri ai Uniunii Europene, care ințeleg acum sa lupte…

- Romania poate fi una dintre destinatiile pentru businessurile din Rusia, Belarus si Ucraina, care s-ar reloca din zonele de conflict, in urma razboiului, au spus consultantii EY, in cadrul unui webinar organizat de compania de consultanta si audit. Cu toate acestea, Romania va intra in competitie…