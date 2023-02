Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat joi seara, dupa meciul cu Lazio, ca el si colegii sai au facut un joc bun si parasesc Conference League “cu capul sus”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa CFR Cluj a fost eliminata de formatia Lazio Roma, joi seara, in play-off-ul Conference League, terminand la egalitate meciul retur cu italienii, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, scor 0-0. In tur, la Roma, in urma cu o saptamana, scorul a fost 1-0 pentru Lazio. Fii la curent cu…

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca el si colegii sai sunt increzatori inaintea meciului retur cu Lazio Roma, din Conference League, si vor da totul pentru calificarea in faza urmatoare a competitiei. Fii la curent cu cele mai noi…

- Tehnicianul echipei Lazio Roma, Maurizio Sarri, l-a criticat dur pe arbitrul Craig Pawson dupa meciul din Conference League cu CFR Cluj, joc la care formatia sa a evoluat in inferioritate numerica din minutul 15, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Formatia CFR Cluj a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Lazio Roma, intr-un meci din prima mansa a play-off-ului Conference League. In tribunele de pe Olimpico au asistat și liderii PSD și ai Guvernului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat dupa meciul cu Lazio Roma, pierdut cu scorul de 0-1, ca s-a vazut clar diferenta de nivel dintre cele doua formatii, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca ar fi un miracol daca formatia clujeana ar obtine un rezultat pozitiv in una din cele doua confruntari cu Lazio Roma, din Conference League, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Tehnicianul echipei Lazio Roma, Maurizio Sarri, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in cupele europene nu conteaza blazonul unei echipe si ca CFR Cluj, adversara din Conference League, are jucatori care i-au atras atentia, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…