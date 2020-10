Stiri pe aceeasi tema

- ​​Novak Djokovic nu a facut risipa de energie în primul tur de la Roland Garros. Liderul mondial a pierdut doar cinci game-uri (scor 6-0, 6-2, 6-3) în fața suedezului Mikael Ymer (80 ATP), dupa un meci care a durat o ora și 38 de minute. În runda urmatoare, sârbul se va duela…

- Candidatul PMP pentru Primaria Broșteni, Nicolae Chiriac, a declarat ca in perioada in care a fost primar al acestui oraș a reușit sa atraga proiecte in valoare de aproximativ 10 milioane de euro pentru dezvoltare. Nicolae Chiriac a subliniat faptul ca dupa „suspendarea mea abuziva" din ...

- Vali Lazar (30 de ani), fotbalist care a parasit Dinamo la finalul sezonului tocmai incheiat, mizeaza pe Ahmed Bani (17 ani), pe care il vede plecand de la clubul alb-roșu in schimbul unei sume importante. Intrebat care puști de la Dinamo considera ca va ajunge un fotbalist important, Lazar l-a numit…

- „Avem și acum in derulare proiecte mari, de anvergura care ne-au ajutat pe timp de criza”, a marturisit Gavril Mureșan, directorul Electroplast. Acesta a recunoscut ca in urma cu 12 ani, compania a trecut prin momente extrem de dificile. Cum a reușit sa supraviețuiasca: „Criza din 2008-2010 ne-a cutremurat…

- Grupul sud-african a anunțat ca tranzacția cu AFI Europe in privința vanzarii portofoliului de cladiri de birouri clasa A din Romania a fost finalizata. Portofoliul de cladiri de birouri clasa A din Romania insumeaza o suprafața inchiriabila de 118.500 metri patrați. In acesta sunt incluse: Floreasca…

- Huawei a devenit cel mai important vanzator mondial de smartphone-uri in ultimul trimestru, depașind Samsung pentru prima data, potrivit unui raport independent de cercetare, publicat joi și citeaza CNN. Compania chineza de tehnologie a livrat 55,8 milioane de smartphone-uri in perioada aprilie – iunie…

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a precizat ca astazi va fi reincarcat instalatia si sistemul va functiona din nou. "Din nefericire, CET Sud, care apartine de Ministerul Energiei, a oprit pentru revizie mai multe zone si a oprit alimentarea cu apa calda. Dar sunt probleme cu alimentarea…

- Pe picior mare traiește Adrian Ilie, iar „hartiile“ mari nu lipsesc din portofel, așa cum a aratat recent. Celebrul fotbalist a fost surprins in momentul in care o batranica i-a cerut ajutorul. Ce a facut acesta, in vazul tuturor, aflați in randurile de mai jos. Adrian Ilie umba cu portofelul doldora…