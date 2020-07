Cristi Borcea se judecă pentru bani cu statul; şi-a pierdut pastilele în instanţă Fostul actionar dinamovist a depus cererea la Curtea de Apel Bucuresti si asteapta sa fie stabilit primul termen, dar pana atunci este posibil ca speta sa fie transferata spre Tribunalul Ilfov. Acesta solicita instanței sa anuleze un act administrativ fiscal emis in luna martie a acestui an, de Administrația Județeana a Finanțelor Publice Ilfov, scrie SpyNews. Luna trecuta, Borcea a pierdut procesul cu DIICOT, in care solicita inapoierea unor calmante confiscate de procurori in perioada in care se afla incarcerat la Poarta Alba. "Respinge ca nefondata contestatia formulata de… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

