- Dupa FCSB – Craiova 0-0, ANAD a efectuat un control doping, așa cum au cerut oltenii inainte de partida. Toate detaliile despre FCSB - CS Universitatea Craiova 0-0, AICI! Cate trei jucatori de la fiecare echipa au fost testați dupa meciul de la Giurgiu, iar Cristi Balaj, președintele Agenției Naționale…

- FCSB a revenit pe prima poziție din Liga 1, dupa ce a invins-o categoric, cu 3-0, pe CFR Cluj, intr-o partida susținuta vineri, pe Arena Naționala. Disputa a contat pentru etapa a 28-a din Liga 1. Roș-albaștrii au marcat toate golurile in partea secunda a meciului, asta și ca urmare a superioritații…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, s-a impus duminica seara, cu 4-0, in Gruia, in fața „lanternei“ Poli Iași. Au marcat Chipciu (’44), Omrani (’45+2) și Deac (’61, ’87). CFR Cluj: Sandomierski – Susic (’68, Ciobotariu), Vinicius, Burca, Latovlevici – Deac, Bordeianu, Itu (’75, Carnat) – Gidea (’14, Chipciu),…

- FCSB se ține tare in fruntea clasamentului și a obținut o victorie și pe terenul celor de la UTA. A fost 1-0 pentru formația lui Anton Petrea, care a urcat pe prima poziție, cel puțin pana maine seara, cand joaca CFR Cluj. Partida a contat pentru etapa a 27-a din Liga 1. Unicul gol al meciului a fost…

- Gigi Becali (62 de ani) și Mihai Rotaru (46 de ani) au facut pace și anunța o ințelegere inedita. FCSB și CS Universitatea Craiova nu vor mai concura pe piața transferurilor. Pe 7 mai 2017, CS Universitatea Craiova, condusa atunci de Gigi Mulțescu, a trimis o echipa experimentala, cu mulți tineri,…

- Poli Iași continua pasa negativa din Liga 1 și dupa etapa a 19-a. Chiar daca au condus mai bine de 90 de minute, moldovenii lui Pancu s-au vazut invinși, in prelungiri, de UTA, cu scorul de 2-1. Aradenii au punctat de doua ori dupa minutul 90+1. Pentru gazde a marcat Flores (9), in timp ce golurile…

- Chiar daca timp de 85 de minute am avut parte de un joc anost la Arad, ultimele cinci minute, dar și prelungirile, au fost de-a dreptul incredibile. FC Argeș s-a impus in fața Utei cu scorul de 2-1, dupa ce a rasturnat spectaculos soarta meciului in decurs de doar cateva minute. Partida a contat pentru…

- Fundașul craiovean Valerica Gaman, in prezent legitimat la Astra Giurgiu, a afirmat ca dupa meciul cu Universitatea ca este bun punctul obținut, dar ca se putea bifa și o victorie. „Imi pare rau ca nu am caștigat! Daca intram cu 1-0 la pauza cred ca ne impuneam. A fost un moment de neatenție și se intampla…