Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban da asigurari ca anul viitor nu va fi introdusa nicio taxa noua, nici cea auto despre care a vorbit joi. Orban a precizat ca in momentul in care a discutat despre taxa de mediu, a spus ca guvernul se va consulta cu Comisia Europeana pe aceasta tema si decat sa fie introdusa…

- Joi, premierul Ludovic Orban a fost chemat la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis.La sedinta de la Cotroceni mai participa ministrul de Finante, Florin Citu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, scrie Antena 3.Potrivit sursei citate, premierul si presedintele au mai multe teme de discutie,…

- Sorin Cimpeanu și Daniel Constantin ar urma sa voteze pentru Guvernul Orban, potrivit unor surse citate de Antena 3 luni dimineața. Parlamentarii se intrunesc, luni, de la ora 14:00, in ședința comuna de plen, pentru a vota investirea Guvernului Orban. Pentru a putea fi investit sunt necesare…

- Senatorul neafiliat Adrian Țuțuianu a afirmat, joi, ca parlamentarii Pro România nu vor participa la votul pentru învestirea Guvernului Orban, în plenul reunit de luni al Legislativului, relateaza Mediafax.”Nu se schimba nimic, noi am spus ca nu putem susține un guvern al…

- 'Cu siguranta vom avea discutii pana luni, la ora 14,00, si in timpul votului. Vom avea discutii in primul rand cu partenerii nostri. (...) Vom continua discutiile cu toti ceilalti parlamentari care nu au sustinut in comisii sau in activitate Guvernul, pentru a-i convinge ca Romania are nevoie de…

- Florin Cițu a facut un anunț important pentru pensionari. Ministrul propus pentru Finanțe in noul guvern al Romaniei, a facut declarații extrem de așteptate de pensionari. Iata ce a spus Cițu in cursul zilei de marți, la Digi 24! Flroin Cițu, anunț de ultima ora despre pensii Ministrul propus pentru…

- La audierile ministrului propus pentru Finante, Florin Citu, senatorul PSD Eugen Teodorovici s-a dat in stamba: a facut aluzii grobiene, a folosit expresii de mahala si a bruiat, mereu, discutiile, enervandu-i chiar si pe colegii din PSD. Cand nu s-a certat cu palamentarii PNL, Teodorovici s-a rafuit…

- "Imi iau un angajament, voi face tot ce imi sta in putinta sa revigorez impreuna cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu comisia comuna romano-rusa pentru repatrierea aurului de la Moscova", a zis Florin Cițu, la audieri. "Acesta este un angajament care depaseste functia de ministru, dar pe care…